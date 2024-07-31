وزير البترول يجتمع بشركات أجنبية لبحث سبل زيادة الإنتاج

في أول جولاتها الميدانية.. وزيرة التضامن تجري زيارات مفاجئة لعدد من

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عدة لقاءات ومباحثات ثنائية مع رؤساء عدد من الشركات العاملة في مصر، ضمت شركات دراجون أويل، ودانة غاز، وميدتيرا، ونافتوجاز، وذلك لبحث موقف أعمالها الحالية وسبل التعاون في زيادة الإنتاج من البترول والغاز وتبادل الرؤى حول سبل دفع العمل في هذا الإطار.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، أكد بدوي على التزام قطاع البترول بالتعاون الوثيق مع الشركاء والذين يقومون بدور حيوي في تحقيق هدف زيادة الإنتاج، مؤكدا تطلع القطاع للمزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة في هذا المجال.

ودعى بدوي الشركات لدعم وزيادة الاستثمار في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المواقع البترولية والتي تدعم بقوة فرص زيادة الإنتاج وإطلاق الإمكانات البترولية والغازية، مؤكدا مواصلة العمل على تذليل التحديات أمام الشركات، مشيداً بالتزام الشركات ورغبتها في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في إطلاق الإمكانات داخل مصر.

وتناول اللقاء مع المهندس علي راشد الجروان رئيس شركة" دراجون أويل" الإماراتية بحضور فريد الهاشمي مدير عمليات الشركة في مصر، التعاون المثمر من خلال الشراكة المتميزة في شركة بترول خليج السويس "جابكو" وما شهده الوزير خلال الزيارة الميدانية لرأس شقير خلال الأسبوع الماضي من حرص على تنفيذ خطط الإنتاج والالتزام بتطبيق اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاعتماد على الابتكار والحوار والتقنيات الحديثة في التشغيل الآمن وتحقيق خطط الإنتاج.

وأكد الوزير على الإمكانات التي تتمتع بها منطقة خليج السويس وأهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة بطرق مختلفة للعمل على فتح آفاق الإنتاج .

كما أكد الجروان على دعم هذه الخطط والشراكة المثمرة وأهمية ورشة العمل التى سبق وأن تم عقدها بين الشركاء في شركة جابكو لوضع استراتيجية للمستقبل للتعاون على زيادة الإنتاج والتغلب على التحديات، مؤكداً السعي للحصول على المزيد من المناطق واستثمار إمكانياتها في التوسع في مصر.

ووفقا للبيان، تناول اللقاء مع ريتشارد هول رئيس شركة "دانة غاز" الإماراتية والوفد المرافق له التأكيد على دعم زيادة الإنتاج والعمل كفريق واحد ودعم وزيادة الاستثمارات.

وأوضح رئيس دانة غاز - التي تستثمر في إنتاج الغاز من منطقة دلتا النيل البرية - أن مصر مكان جاذب للاستثمار، وأن الشركة مهتمة بالتعاون لدعم مسار تحقيق زيادة الإنتاج والذي يتطلب التركيز على التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن لديها احتمالات غازية كبيرة تخدم ذلك.

وخلال اللقاء مع ميميت كونت رئيس شركة "ميدتيرا انرجى" الكندية؛ أكد بدوي أهمية الخطط والعمليات المكثفة التي تقوم بها الشركة في منطقتي سيناء، وكوم أمبو، مشيرا إلى أهمية القيام بالمزيد من الجهود على خفض تكلفة البرميل و تطبيق التكنولوجيا المتطورة، ولفت إلى أن ما تقدمه الشركة مع الشركة العامة للبترول المملوكة للدولة في مناطق سدر و مطارمة وعسل في سيناء يمثل نموذج عمل ناجح.

وأكد كونت على أن مصر موطن هام لاستثمارات الشركة منذ 10 سنوات و أنها تعتزم زيادة عمليات الحفر وإضافة المزيد من الحفارات العاملة لافتاً إلى أن برامج الحفر الحالية لها في منطقة سيناء تنفذ بوتيرة عمل مكثفة، مضيفا أن سيناء لديها إمكانات واعدة ولدينا خطط لإطلاق الإمكانات منها وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تمتلك احتمالات بترولية مرتفعة تدعم إمكانية زيادة الإنتاج بمختلف المناطق البرية والبحرية.

وخلال اللقاء مع فيدير بايوك المدير التنفيذي لشركة "نافتوجاز" الأوكرانية في مصر، تم استعراض أنشطة الشركة الأوكرانية في الصحراء الغربية من خلال شركة العمليات المشتركة بتروسنان، حيث أكدت الشركة أنها مهتمة باستمرار التعاون مع قطاع البترول لدعم أنشطتها، كما أنها تقوم بالتطوير المستمر وتوظيف تقنية حديثة للحد من الفاقد في الآبار والحفاظ على الإنتاج، ونفذت برنامجاً لتطوير البنية التحتية وخطوط الغاز بمنطقة عملها.

وشارك في اللقاءات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والمهندس أحمد مصطفى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، و نواب رؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لشئون الاتفاقيات والاستكشاف.