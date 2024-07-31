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الاتحاد المصري والعربي للتأمين يكرمان محمد معيط وزير المالية السابق لمساهمته في إثراء القطاع

02:42 م الأربعاء 31 يوليو 2024

تكريم محمد معيط

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كتبت- منال المصري:

كرم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد الاتحاد المصري للتأمين، ومجدى فرغلي الأمين العام المساعد للاتحاد العام العربي للتأمين، الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك لمساهمته الثرية في سوق التأمين المصري والعربي.

وبحسب بيان اليوم، أن التكريم جاء أيضا تكريما لتفاني الدكتور محمد معيط فى أداء واجباته الوطنية فى خدمة بلده فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة أدار خلالها المالية العامة للدولة خلال 6 سنوات بكفاءة واقتدار.

وقال الدكتور محمد معيط أنه يحرص على الاجتهاد والعمل المخلص الدؤوب فى أى موقع تولى أمانته منذ أن تخرج فى كليته وحتى الآن؛ إيمانًا بمسئوليته نحو وطنه.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور محمد معيط استطاع أن يقدم نموذجًا فى العطاء الوطني طوال مسيرته وحتى الآن ويستحق أن ننظر إليه بعين التقدير والإجلال.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الدكتور محمد معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين فى مصر.

محمد معيط الاتحاد المصري والعربي للتأمين الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية علاء الزهيري الاتحاد المصري للتأمين
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