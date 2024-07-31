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زيلا كابيتال تدرس طرح شركتين في البورصة خلال عام

02:30 م الأربعاء 31 يوليه 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

قال مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، أن الشركة أيضاً تدرس حالياً طرح شركتين في البورصة المصرية الأولى في قطاع العقارات والثانية في قطاع اللوجيستية خلال 12 شهرا المقبلة.

وأضاف الشنيطي، لمصراوي، أن الشركتين يصنفوا ضمن الشركات الكبرى نسبياً في السوق المصري.

وأكد أن نجاح طرح شركة أكت فاينانشال ساهم في تفاؤل عملاء الشركتين في السعي نحو طرح الشركتين خلال 12 شهر القادمين.

وأضاف أن جميع المستشارين تشجعوا نحو طرح شركات جديد داخل السوق خاصة في ظل التغطية الغير مسبوقة التى حققها إكتتاب أكت فاينانشال.

وأوضح أنه في ظل التزاحم الذي ستشهده البورصة المصرية من طروحات جديد سيتم التنسيق بين المستشارين، نظراً أن تزاحم الطروحات في وقت قصير يؤثر على نسب التغطية ونجاح الإكتتاب.

وجاءت تصريحات الشنيطي على هامش بدء تداولات على أسهم شركة أكت فينانشال في البورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وتأسست شركة زيلا كابيتال عام 2018، وهي شركة متخصصة الاستشارات المالية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية.

البورصة المصرية مصطفى الشنيطي شركة زيلا كابيتال
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