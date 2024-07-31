زيلا كابيتال تتولى صفقة دمج بين شركة مصرية وسعودية بقيمة 800 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

قال مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن الشركة تتولى صفقة دمج بين شركة مصرية و شركة السعودية، دون الإفصاح عن أسماء تلك الشركات.

وأوضح الشنيطي، لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام في قطاع الصناعة، حيث تقدر قيمة الصفقة بحوالي 800 مليون دولار.

وتسعى للتوسع في قطاع الإستشارات المالية حيث تدير الشركة 23 صفقة دمج واستحواذ حالياً، حسبما ذكر الشنيطي.

جاءت تصريحات الشنيطي على هامش بدء تداولات على أسهم شركة أكت فينانشال في البورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وتأسست شركة زيلا كابيتال عام 2018، وهي شركة متخصصة الاستشارات المالية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية.