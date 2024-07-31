البترول: مباحثات مع البنك الأوروبي لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع هاري بويد المدير التنفيذى لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكي هارمجارت المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والوفد المرافق لهما من مسؤولي البنك، سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الأوروبى في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

يأتي ذلك في ظل تقديم البنك الأوروبي الدعم الفني لإعداد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك تنفيذ حملات قياس الانبعاثات بعدد من المواقع التابعة للقطاع، وفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

كما تم بحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعدد من شركات القطاع، وكذلك مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة، وتقديم الدعم الفني لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، ودراسة توفير التمويل اللازم للمشروع في ضوء نتائج دراسة الجدوى.

وشهد اللقاء استعراض موقف التعاون بين الجانبين في مجال التعدين، وتقديم الدعم الفني من البنك لإجراء مسح جيوفيزيقي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحديد الفرص المتاحة للترسيبات المعدنية ، وكذلك بحث توفير مستلزمات مشروعات القيمة المضافة في قطاع التعدين.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني وضم وفد البنك الأوروبي خالد حمزة مدير مكتب البنك بمصر، وحمزة الأسد الرئيس الإقليمي لاستراتيجية المناخ، وعمرو سالم مدير استثمارات البترول والغاز والوقود الحيوي والتعدين.