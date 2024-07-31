الإحصاء: 41.1% ارتفاعا بالاستثمارات الإماراتية بمصر خلال النصف الأول من عام 2023 / 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 41.1% خلال النصف الأول من عام 2023-2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق بيانات الجهاز، بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.

وجاءت أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024:

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 87.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 58.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 45 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 23 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 21.6 مليون دولار.

6. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 13.9 مليون دولار.

7. زيوت عطرية بقيمة 13.8 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 11.4 مليون دولار.

9. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.7 مليون دولار.

10. بذور وأثمار زيتية بقيمة 7.4 مليون دولار.

وأهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 204.7 مليون دولار.

2. نحاس ومصنوعاته بقيمة 197.3 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 90.6 مليون دولار.

4. ورق بقيمة 19.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.1 مليون دولار.

6. حديد وصلب بقيمة 17.2 مليون دولار.

7. أسماك بقيمة 16.4 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار.

9. مصنوعات من حديد أو صلب 8.5 مليون دولار.

10. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 6.7 مليون دولار.