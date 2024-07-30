أرباح الدلتا للسكر تتراجع 14% .. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة الدلتا للسكر عن تراجع صافي الربح بعد الضريبة لـ 940 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.08 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وجاء ذلك وفق قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، أن إيرادات الشركة تراجعت لتسجل 2.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.32 مليار جنيه بنسبة انخفاض 43 %.

وبررت الشركة تراجع صافي الربح إلى زيادة مصروفات هذا العام مقارنة بالعام السابق 2023 بجانب ارتفاع متوسط سعر البنجر هذا العام؛ مما كلف الشركة فوائد مدينة 66 مليون جنيه.

واستكملت الشركة، أنه من ضمن أسباب التراجع زيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر بالإضافة إلى انخفاض المبيعات.

وتأسست شركة الدلتا للسكر، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في عام 1978. تم إدراجها في البورصة المصرية في عام 1992 متخصصة في إنتاج السكر من البنجر.