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مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:31 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.65% عند مستوى 29039 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 853.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 751.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 102.8 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.43% عند مستوى 29161 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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