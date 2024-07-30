البترول تطلق برنامجا تدريبيا جديدا لرفع كفاءة المهندسين بالقطاع

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاق البرنامج التدريبي لتدريب المدربين "TOT" - تحت مظلة برنامج تنمية الموارد البشرية بالقطاع - بالتعاون مع شركة IFPT الفرنسية المتخصصة التابعة لمعهد البترول الفرنسي.

ويضم البرنامج مجموعة من العاملين المتميزين بالقطاع لتأهيلهم ككوادر تدريب معتمدة من "IFPT" لعقد التدريبات التخصصية في العمليات والتشغيل بمصافي تكرير البترول، بالإضافة لتدريب عدد من مهندسي العمليات على التكنولوجيات الحديثة للتكرير.

ووفق بيان من الوزراة، اليوم الثلاثاء، أشارت - الوزارة - أن البرنامج الجديد خطوة مهمة في إطار برنامج طَموح لبناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج بصعيد مصر، ويعد تجربة رائدة يقدمها قطاع البترول للتدريب والتأهيل الشامل لشباب الخريجين من أبناء الصعيد وذلك ببناء القدرات والمهارات والخبرات، التي تؤهلهم للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لمجمع إنتاج السولار في شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، ضمن مسؤوليتها المجتمعية بصعيد مصر، فيما يعد منبعا جديدا للعمالة المدربة والمؤهلة من أبناء صعيد مصر للعمل بصناعة البترول والغاز.

ولفتت إلى أن برنامج بناء القدرات البشرية بصعيد مصر ينفذه مجموعة من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة، إذ تقوم شركة إنبي بتصميم وتنفيذ برامج المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأساسيات الصحة والسلامة والبيئة والمهارات الشخصية، وتقوم شركة (DNV) العالمية بتقديم البرامج التدريبية النوعية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وأساليب وخطط الصيانة والاعتمادية والجودة وإدارة الأصول وسلامة العمليات.