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ارتفاع سعر البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

02:07 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

اسعار البطاطس

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والفلفل الحامي، والخيار، وبرتقال، واليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الكوسة والفاصوليا .

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و21 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 2 جنيه و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 16 و20 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 جنيها و18 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و25 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو

أسعار البطاطس البصل سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة
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