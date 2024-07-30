راية إلكتريك تبدأ تصنيع مكيفات إل جي محليا

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة راية إلكتريك، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية مع شركة إل جي الكورية لتصنيع مكيفات الهواء المنزلية التي تحمل علامة إل جي محلياً، وذلك بالاعتماد على قدرات شركة راية إلكتريك.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن شركة راية اليوم، تقدم راية إلكتريك لعملائها نموذج أعمال التصنيع كخدمة Manufacturing as a Service (MaaS) من خلال تصميم وتصنيع مكيفات الهواء المنزلية التي تشتمل على أكثر من 60% من الأجزاء المنتجة محليًا، ويتماشى هذا التعاون مع توجه الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي في صناعة الأجهزة المنزلية مع ضمان مطابقة المنتجات المصرية لأعلى المعايير العالمية.

وتبلغ استثمارات شركة راية إلكتريك أكثر من 350 مليون جنيه لبناء قدراتها في مجال البحث والتطوير والتصنيع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف وحدة من خلال مصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 20 ألف متر مربع والمجهز بأحدث تكنولوجيا صناعة أجهزة التكييف العالمية والحاصل على العديد من شهادات الاعتماد الدولية لضمان الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي.

وتخطط إل جي للاستفادة من القدرات التصنيعية لشركة راية إلكتريك في غضون ثلاث سنوات، من خلال إنتاج ما يزيد عن 100 ألف وحدة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية ودراسة التصدير لبعض الأسواق الإقليمية.

قال المهندس أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية إلكتريك، إن راية إلكتريك ستعتمد على التصميم الخاص بها والذي يلتزم بشكل صارم بأحدث معايير الصناعة المصرية والدولية بعد اجتياز العديد من عمليات التدقيق التي أجرتها فرق إل جي العالمية لضمان الامتثال الكامل لتصميم المنتج وعمليات تصنيعه ورقابة الجودة على المنتجات المصنعة بمعايير إل جي العالمية.

قال بيلي كيم، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر، إن الشركة تثق في قدرة شركة راية إلكتريك على تصنيع أجهزة إل جي لتكييف الهواء المنزلي كمرحلة أولى للتعاون بين الشركتين لتلبية احتياجات السوق المصري والأسواق الإقليمية.