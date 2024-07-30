ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21% عند مستوى 28912 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43 % وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.43% عند مستوى 29161 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.