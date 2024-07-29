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انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:23 م الإثنين 29 يوليه 2024

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كتبت- أمنية عاصم :

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.64% عند مستوى 28851 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 33.95 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.62 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 45.58 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.19% عند مستوى 29036 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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