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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والأرز وحديد عز وارتفاع الذهب

03:05 م الإثنين 29 يوليو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار اللحوم والأرز والزيت والبيض والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين (موقع وسمي)

الطماطم بـ12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض "حديد عز".. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين

انخفاض اللحوم والأرز والزيت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار البيض تنخفض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اليوم انخفاض اللحوم انخفاض حديد عز أسعار الأسماك أسعار البيض ارتفاع أسعار الدواجن أسعار الخضروات والفاكهة
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