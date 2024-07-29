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وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير البترول لبحث الموضوعات المشتركة

12:03 م الإثنين 29 يوليه 2024

جانب من اللقاء

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كتبت _ أمنية عاصم :

‎ استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجاء ذلك للتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

‎ وبحسب بيان صادر من الوزارة اليوم، يأتي اللقاء في إطار تكامل الجهود الوطنية والتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

‎وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوفرة لدى الشركات التابعة لها.

واستكمل أنه تم مناقشة العمل على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال بعض العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الجارية في مجال التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وزير قطاع الأعمال العام وزير البترول كريم بدوي محمد شيمي الاستفادة من الثروات الطبيعية
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