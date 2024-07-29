رئيس مصلحة الضرائب: فتح قنوات مستمرة مع المستثمرين لإزالة كافة العقبات

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تحرص على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، ومع المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية ، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

ويأتي ذلك وفق بيان المصلحة اليوم، من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية، وخلق حوار مستمرمعهم من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، وذلك انطلاقًا من حرصنا المتزايدعلى المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب .

وأكد الدكتور صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية عقد اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة ومنها جمعيات المستثمرين بصفة دورية ما يساهم في التعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون وبالتالي يتم العمل على دراستها وحلها أول بأول.

وأوضح أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير على المستثمرين .

وأضاف صقر أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءا من تيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية .

وقال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقوم بتقديم التوعية اللازمة عن المنظومات الإلكترونية المختلفة التي تطبيقا وذلك من خلال ورش العمل الفنية التي تنظمها للممولين الملزمين بهذه المنظومات قبل موعد إلزامهم بوقت كاف.

ويستطيع الممول خلال هذه الورش الحصول على رد على كافة إستفساراته بشأن المنظومة ، كما يتم خلال هذه الورش تقديم التدريب الكافي على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها مما يساعده على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الأون لاين التي تنظمها المصلحة ويتم الإعلان عن موضوعاتها ومواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وكذلك الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأضاف أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ،وذلك بمقر الجمعية وتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات ومناقشة العديد من المشكلات وتقديم حلول لها .