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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين (موقع وسمي)

11:00 ص الإثنين 29 يوليو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و 63 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 95 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 جنيه و410 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 330 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم أسعار الأسماك أسعار والمأكولات البحرية الموقع الرسمي لسوق العبور سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو المكرونة
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