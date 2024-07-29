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انخفاض "حديد عز".. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين

10:55 ص الإثنين 29 يوليه 2024

أسعار مواد البناء

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كتبت- أمنية عاصم :

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40545.66 جنيه، بزيادة 475.07 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41270 جنيه، بتراجع 710 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2345.48 جنيه، بزيادة 128.6 جنيه.

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