انخفاض اللحوم والأرز والزيت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجبن الأبيض والجبن الرومي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.69 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 49.87 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.18 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 78.59 جنيه، بتراجع 7.92 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.16 جنيه، بتراجع 15 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.14 جنيه، بتراجع 48 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 62.94 جنيه، بزيادة 94 قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة 24 قرش.

لتر زيت الذرة: 98.47 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.92 جنيه، بتراجع 9.93 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.31 جنيه، بتراجع 4.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.09 جنيه، بزيادة 2.56 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.94 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.44 جنيه، بزيادة 7.85 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 257.87 جنيه، بزيادة 12.94 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.37 جنيه، بزيادة 85 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 85.57 جنيه، بتراجع 31.28 جنيه.