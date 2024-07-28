القناة للسكر تستهدف مضاعفة إنتاجها من البنجر في 2025

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور كامل العبدلله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن الشركة تستهدف مضاعفة كمية البنجر المُنتجة خلال العام المقبل، والوصول إلى خمسة ملايين طن في السنوات القادمة.

ووفق بيان من الشركة اليوم الأحد، جاء ذلك خلال إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "أهل السكر" في مدينة المنيا الجديدة، ليصبح حدثًا سنويًا لتشجيع وتكريم مزارعي بنجر السكر من جميع أنحاء مصر.

وأضاف العضو المنتدب، "نؤكد على التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الدعم التقني والفني لمزارعينا، وتوفير حوافز خاصة لنظافة البنجر ونسبة السكر والإنتاجية العالية لزيادة دخلهم الناتج من أراضيهم. كما نشجع على إبرام عقود توريد متعددة السنوات لضمان استدامة المحصول وتحقيق نجاحات مشتركة."

ويأتي هذا المهرجان لنجاح الشركة في تصنيع أكثر من مليون طن من بنجر السكر، حسب البيان.

وحسب البيان، شركة القناة للسكر شركة مساهمة مصرية وتعمل منذ عام 1952، وتنتج الشركة سنويا 750 ألف طن مكعب من السكر الأبيض.

وقال المهندس أحمد الغيطاني، رئيس قطاع الاستراتيجيات والمدير العام لقطاع الزراعة الخارجية لشركة القناة للسكر، "تطمح شركة القناة للسكر إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للمزارعين إيماناً منها بأهمية دورهم في تحقيق الأمن الغذائي".