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وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير فرنسا سبل زيادة الشراكات الاستثمارية

05:09 م الأحد 28 يوليه 2024

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير فرنسا سبل زيادة الش

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كتبت- أمنية عاصم:

‎بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سبل زيادة الشراكات الاستثمارية بمصر وفتح آفاق جديدة للشراكة.

‎واستعرض المهندس محمد شيمي عددا من الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة وأساليب الشراكة الممكنة، وفق بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وأكد الوزير ترحيب الوزارة وانفتاحها على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه وزيادة الشراكات الاستثمارية المحلية والأجنبية في العديد من المجالات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل فرصًا واعدة، مشيرا إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمشروعات الصناعية والإنتاجية وغيرها، وتحسين مناخ الاستثمار.

‎كما أكد السفير إيريك شوفالييه حرص الجانب الفرنسي على تعزيز التعاون مع مصر، مبديا اهتمام شركات فرنسية بعدد من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام سفير فرنسا لدى القاهرة فرنسا الشراكات الاستثمارية بمصر القطاع الخاص
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