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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 28 يوليو

04:50 م الأحد 28 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3707 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3732 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3266 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2799 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26124 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب موقع البورصة المصرية سعر جرام الذهب
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