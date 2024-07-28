أسعار التكييفات والمراوح والثلاجات والغسالات.. وأبوسمرة: لن تتأثر بزيادة الوقود

كتبت- دينا خالد:

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاعات الأخيره للوقود لن تؤثر على أسعار الأجهزه الكهربائيه وسيتم امتصاصها من قبل التجار وأصحاب المصانع.

وأضاف أبو سمرة، في بيان اليوم، أن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30%، بعد توافر المعروض بعد التعويم الذي حدث في شهر مارس.

وأشار أبو سمرة، إلى أن لإفراج عن مستلزمات الإنتاج، حيث استطاعت الدولة تدبير العملة الصعبة، وتسارعت وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كل هذا أدى إلى تخفيض الأسعار.

وتابع أبو سمرة، أن صفقة رأس الحكمة ودخول 35 مليار كاستثمار أجنبي مباشر، أثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي، لتوفير العملة الصعبة، وهذا ما أعاد تدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى بعد ركودٍ أنهك البلاد.

وبحسب أبو سمره، تتراوح أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه، وبالنسبة لـ "الانفرتر" يتراوح سعره بين 23 إلى 27 ألف جنيه.

أما الـ2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول سعره بين 27 إلى 33 ألف جنيه، و"الانفرتر" من 33 لحد 37 ألف جنيه، اما التكيفات الثلاث حصان فتتراوح من 37 الى 43ألف جنيه، "والانفرتر" ما بين 43 إلى 49 الف جنيه.

وأضاف وافي ابو سمرة، أن أسعار المراوح تختلف بحسب الحجم والماركة، وتتراوح بين 750 الى 2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما الحائطية فيبدأ سعرها من 600 الى 1800 جنيه.

أضاف أن أسعار الثلاجات شهدت تراجعاً وزيادة في الطلب أيضا وتراوحت أسعار الشعبي منها بين 10 إلى 15 ألف جنيه ، وما بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات.

وأشار أبو سمرة، إلى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطة على الثلاجات التي تبدأ سعرها من 15 إلى 25 ألف جنيه.

وأوضح أبو سمرة، أن أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك تتراوح ما بين 4 إلى 9 آلاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك تتراوح ما بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه بحسب الحجم والماركة أيضاً.