سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بأسعاره ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2807 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3742 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 2620 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بنسبة 0.96% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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