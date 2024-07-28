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ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأحد (موقع وسمي)

10:56 ص الأحد 28 يوليه 2024

أسعار البلطي

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار أسعار البلطي والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقرت أسعار باقي أصناف الأسماك المذكورة مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و63 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 95 و145 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و330 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار البلطي المكرونة السمك البلطي الفيليه البلطي السبيط
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