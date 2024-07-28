ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما تراجع سعر البصل، والفلفل الحامي البلدي مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار الملوخية والبطيخ عن نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و9 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة بين 15 و23 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و32 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و19 جنيها، بزيادة جنيهين.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.