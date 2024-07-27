وزير الاتصالات: نستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8%

كتب - علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من مبادرة بناة مصر الرقمية هو خلق جيل من الشباب الموهوب والقادر على استخدام التقنيات الحديثة.

أضاف خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج بناة مصر الرقمية والذي أقيم في جامعة القاهرة، أن نسب التعيين في هذه الدفعة من بناة مصر الرقمية ستكون أكبر من الدفعات السابقة.

أوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة النمو وهو القطاع الأكثر نموا في مصر خلال السنوات الست الماضية، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.2% وتخطط الوزارة زيادتها إلى 8%.

من جانبها قالت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، تم اضافة عدة مسارات تدريبية جديدة في برنامج بناة مصر الرقمية منها البرمجة.

أوضحت أن عدد المتدربين بالبرنامج لدفعة 2023 المتخرجة اليوم يصل ل 258 خريج، أما الدفعة الجديدة لعام 2024 يصل عدد المتدربين بها 210 متدرب.

كشفت عن مساهمة بناة مصر الرقمية في دعم مختلف القطاعات بالكوادر البشرية التكنولوجية المهمة، حيث تم توظيف كامل خريجي الدفعة الأولى فيما تم توظيف 85% من الدفعة الثانية و نحو 55% الدفعة الثالثة التي يتم الاحتفال بتخرجهم اليوم.