اشتكى أونلاين..ماذا تفعل عند تلقيك مكالمة تسويقية مزعجة؟

كتب- علاء حجاج:

يشكو كثير من مستخدمي خدمات المحمول من تلقيهم مكالمات من أرقام مجهولة والتي عادة ما تكون بهدف التسويق لمنتجات أو خدمات، الأمر الذي يعتبر اختراق صريح للخصوصية.

ومؤخرا قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنظيم هذا السوق من خلال إصدار القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، الأمر الذي وضع آليات استخدام خطوط المحمول في الأغراض التسويقية ويقلل من عمليات الإزعاج من خلال هذه المكالمات.

وذكر الجهاز أن الراغبون في إجراء هذه المكالمات سيقومون بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول، وسيتم تفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

ولكن في حال استقبال مكالمات ترويجية مجهولة المصدر، ما الذي يجب أن تقوم بها لضمان عدم تلقي مثل هذه المكالمات مرة أخرى؟

في حال استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يجب إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن رقم المتصل ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضده نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

أتاح تنظيم الاتصالات قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الازعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.. اضغط هنا.

وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.