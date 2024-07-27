ارتفاع أسعار السكر واللحوم والجبن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والسكر وزيت الذرة ، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.59 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.19 جنيه، بارتفاع 3.51 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.18 جنيه، بزيادة قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.04 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بارتفاع 2.13 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.97 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.35 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

لتر زيت الذرة: 106.84 جنيه، بزيادة 2.96 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.96 جنيه، بزيادة 5.91 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.5 جنيه، بزيادة 2.94 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.31 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.8 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 128.4 جنيه، بارتفاع 5.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245.74 جنيه، بارتفاع 3.6 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.27 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 115.82 جنيه، بزيادة 8.13 جنيه.