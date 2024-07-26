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سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 9 بنوك خلال أسبوع

12:27 م الجمعة 26 يوليه 2024

الجنيه مقابل الدولار

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر بأسبوع مع نهاية تعاملات الأربعاء، نظراً لوجود عطلة رسمية أمس الخميس ذكرى 23 يوليو، مقارنة بيوم الخميس، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصرى: 48.29 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.29 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشا، و 48.39 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

بنك القاهرة: 48.29 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.29 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.29 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، 48.30 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.45 جنيه للشراء بزيادة 20 قرشا، 48.45 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.

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