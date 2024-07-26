ارتفاع اللحوم والدقيق وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفول المعبأ والسكر والجبن الأبيض والجبن الرومي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.45 جنيه، بتراجع 43 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 53.68 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.17 جنيه، بزيادة 2.51 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.17 جنيه، بزيادة 10.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.58 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.59 جنيه، بتراجع 17 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 64.77 جنيه، بتراجع 8 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيه، بتراجع 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.88 جنيه، بزيادة 8.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.5 جنيه، بزيادة 9.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.56 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بتراجع 50 قرش.

كيلو الفول السائب: 41.77 جنيه، بتراجع 69 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 123.12 جنيه، بتراجع 9.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.14 جنيه، بتراجع 14.01 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.36 جنيه، بتراجع 80 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 107.69 جنيه، بزيادة 10 جنيه.