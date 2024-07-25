كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن الأسباب وراء قرار زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أرجع عبدالعزيز الزيادة إلى التطورات العالمية المضطربة، خاصة الحروب التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأوضح متحدث البترول، أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السولار والبنزين، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين من خلال بيع المنتجات البترولية بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

وقال المهندس حمدي عبدالعزيز، إن تكلفة إنتاج لتر السولار تصل إلى 19 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 10 جنيهات فقط قبل الزيادة، مما يعني أن الدولة كانت تقدم دعمًا يصل إلى 400 مليون جنيه يوميًا على هذا المنتج وحده. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا للبنزين.

وأكد عبدالعزيز أن قرار زيادة الأسعار جاء في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتوفير الدعم للمواطنين والحاجة إلى ضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية وتغطية التكاليف المتزايدة.

وأشار إلى أن قطاع البترول يبذل قصارى جهده لتوفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ورغم أن هذه الزيادة قد تؤثر على المواطنين، إلا أنها تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية.