وزير قطاع الأعمال يتفقد "مصانع النحاس المصرية" بالإسكندرية

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مصانع شركة النحاس المصرية بالإسكندرية اليوم الخميس.

وتعد الشركة أحد الصروح الصناعية التي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات؛ بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي، وفق بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وتابع شيمي، أن صناعة النحاس تعد ضمن قطاع واعد خاصة في إمكانية التوسع في مبيعات التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى استخداماته وأهميته في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تفقد الوزير القطاعات الإنتاجية بالشركة والمصانع، والتي تشمل قطاع إنتاج ودرفلة الألومنيوم، قطاع إنتاج ودرفلة النحاس، قطاع إنتاج الصلب والمخازن.

وحرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصانع، وأجرى حوارات معهم بشأن تطوير الشركة، مشيدا بجهودهم وحثهم على بذل مزيد من العمل للارتقاء بأداء الشركة والمشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التحديث.

واجتمع شيمي، مع مسؤولي الشركة بحضور وائل شعبان العضو المنتدب التنفيذي، حيث استعرض مؤشرات أداء الشركة والموقف المالي وحجم الطاقات الإنتاجية والمبيعات المحلية والصادرات ونسب الربحية وأبرز التحديات، وكذلك خطط التطوير قصيرة الأجل وبعيدة المدى، والرؤية المستقبلية، وبحث سبل النهوض بأداء الشركة لتواكب التطور العالمي وتسهم في تعزيز الصناعات المعدنية.

وشركة النحاس المصرية تأسيست عام 1935، وكان الغرض الرئيسي من الترخيص هو درفلة النحاس والنحاس الأصفر إلى ألواح وأقراص لصناعة الأواني المنزلية، ثم أضيف لنشاط الشركة لاحقا صناعة الألومنيوم وبعض الصناعات الحديدية، وكانت من أولى الشركات المنتجة لحديد التسليح والألومنيوم والمبخرات في مصر، حسب البيان.

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي والتصدير من منتجات الألومنيوم والنحاس الأصفر والأحمر، ومنتجات الصلب من الأسلاك والضفائر والحبال الصلب، إضافة إلى منتجات أخرى من المسبوكات.