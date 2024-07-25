حقوق الملكية بالسالب.. الرقابة المالية تطالب الحديد والصلب بالإفصاح عن أصولها العقارية

كتب- أحمد والي:

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة الحديد والصلب المصرية ببيان تفصيلي بكافة الأصول العقارية المملوكة للشركة من أراضي وعقارات ومخازن وغيرها من الأصول العقارية الأخرى مع بيان القيمة الدفترية لكل أصل وسند الملكية.

ووفق إفصاح من الرقابة المالية مرسل للبورصة أمس الأربعاء، فإن الهيئة تحتاج لتقرير من مراقب الحسابات بالشركة يفيد مطالعته على كافة عقود ملكية أراضي الشركة، وما يفيد تأكيده إزالة تلك الملاحظات التي رصدتها الرقابة في تقريره المزمع إصداره عن القوائم المالية التالية للشركة وكذلك إمكانية تغطية الخسائر المرحلة والبالغة 9.7 مليار جنيه من تاريخ التصفية.

وطالبت الرقابة المالية، ببيان كافة المديونيات على الشركة من قروض مستحقة للشركة القابضة والتأمينات والضرائب والغاز والكهرباء والموردين، وحسب الإفصاح.

وذكرت الرقابة المالية، أن مطالبتها جاءت في ضوء تقرير مراقب حسابات شركة الحديد والصلب المصرية عن مراجعة قائمة المركز المالي وحسابات التصفية المعدلة للشركة عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 والمتضمن عدم قيام الشركة بجرد أصولها وممتلكاتها ومخازنها بخلاف الخزينة وخطابات الضمان والشيكات.

وأوضحت الرقابة المالية عدم موافاة مراقب حسابات الشركة ببعض عقود ملكية الأراضي المملوكة للشركة سيما في ضوء تكرار طلبه لتلك المستندات أكثر من مرة، حيث بلغت حقوق ملكية الشركة بالسالب ما يقارب 6.77 مليار جنيه وذلك في ضوء أن الخسائر المرحلة بلغت 9.7 مليار جنيه مما ترتب عليه تآكل رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1.75 مليار جنيه تقريبا.