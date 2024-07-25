البترول تثبت أسعار الغاز الطبيعي.. ومصدر: حتى لا تزيد الأعباء على المواطن

كتب- أحمد والي:

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه تم تثبيت أسعار الغاز الطبيعي لصالح القطاع المنزلي والصناعي دون أي تغيير؛ وذلك للحفاظ على الأسواق وعدم تأثر محدودي الدخل.

وأضاف يوسف أن تحريك سعر الغاز كان سيزيد الأعباء على الصناعة؛ ومن ثم زيادة أسعار السلع والمنتجات على المواطنين وبالتالي زيادة الأعباء بشكل كبير عليهم، وهو الأمر المُتجنب من قِبل الوزارة.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس لتكون الأسعار كالتالي:

أسعار البنزين الجديدة:

بنزين 95: 145 جنيها للتر الواحد، بدلا من 13.50 جنيه

بنزين 92: 13.75 جنيه للتر الواحد، بدلا من 12.50 جنيه

بنزين 80: 12.25 جنيها للتر الواحد، بدلا من 11 جنيها.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.

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