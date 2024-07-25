بعد رفع السولار.. شعبة الدخان تكشف مفاجأة حول أسعار السجائر

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر دائما تتأثر بزيادة سعر السولار لأن هذة الصناعة تعتمد على السولار بشكل أساسي.

وأضاف إمبابي، لمصراوي، أنه على الرغم من أن زيادة سعر السولار سيزيد التكلفة على الشركات لكن بعضها لايستطيع رفع الأسعار.

وأوضح امبابي، أن على رأس هذة الشركات هي الشرقية للدخان والتي تنتج السجائر "الكيلوباترا"، لأنها وصلت للحد الأقصى للزيادة وفقا للشريحة الأولى.

وتابع امبابي، أن الشرقية للدخان لا تستطيع رفع أسعار السجائر، وذلك وفقا للقانون الذي يسمح بزيادة الأسعار بنسبة 12% سنويا.

وأشار امبابي، إلى أن شركة الشرقية لا تستطيع رفع أسعار السجائر مرة أخرى قبل فتح تعديل الشرائح في ابريل 2025.

أما عن باقي الشركات، فلم تعلن أي شركة زيادة في الأسعار حتى الآن، وأن أي زيادة جديدة في أسعار السجائر وراءها بعض التجار، بحسب امبابي.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

ووافقت وزارة المالية في ابريل الماضي على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

وأضافت المالية، أن الشركة ستحصل على 4.5 جنيه ضريبة على على كل علبة سجائر بالشريحة الأولى التي لا تزيد قيمتها عن 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا.

ورفعت إيسترن كومباني الأسعار 3 مرات خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة الأسعاى في فبراير وأبريل الماضيين، ويوليو الجاري.

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