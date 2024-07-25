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بعد رفع السولار.. شعبة الأجهزة المنزلية: ندرس زيادة أسعار المنتجات رغم الركود

03:05 م الخميس 25 يوليه 2024

أجهزة منزلية

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كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة تدرس أسعار السلع بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار السولار اليوم.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

وأوضح هلال أن الأجهزة الكهربائية يتم نقلها جميعا بعربات تستخدم السولار، وهو ما يحمل على سعر المنتج النهائي، ولكن لم يتم تحديد النسبة بعد. وأشار إلى أن مصانع الأجهزة المنزلية تعتمد بشكل رئيسي على السولار لتصنيع منتجاتها، وهو ما سيرفع سعر المنتج تسليم لمصنع، فضلا عن زيادة سعر النقل.

وذكر هلال، أن سوق الأجهزة الكهربائية يسوده حالة من الركود كبيرة، فمع ارتفاع الأسعار ستزيد خسائر التجار.

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