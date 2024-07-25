شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب السولار والمدعم لن يتأثر

كتبت- دينا خالد:

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف العيش السياحي سيشهد زيادة بعد ارتفاع سعر السولار.

وأضاف غراب، لمصراوي، أن أغلب المخابز السياحية تستخدم السولار في تسوية الخبز، وهو ما سيؤدي لارتفاعه بنفس نسبة زيادة السولار.

وأشار غراب إلى أن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين كما هو.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

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