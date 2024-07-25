لزيادة الإنتاج اليومي إلى 15 ألف برميل.. "جابكو" تخطط لحفر 5 آبار تنمية جديدة

كتب- أحمد والي:

قال المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة "جابكو" أنها تخطط لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلي (شمال صفا والوصل)؛ بهدف تنمية مخزون بترولي يتجاوز 100 مليون برميل، وزيادة الإنتاج إلى 15 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام القادم، وفق بيان صادر من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف عبد الكريم، أنه يبلغ إجمالي استثمارات مشروع التنمية من أعمال حفر الآبار وإنشاء منصة تسهيلات إنتاج ومد خطوط أنابيب بحرية بحوالي 226 مليون دولار، وقام بتنفيذها تحالف شركات مصرية يضم شركات إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

جاء ذلك خلال الجولة البحرية للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لمنصة تسهيلات إنتاج حقل شمال صفا البحري بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس، التابع لشركة بترول خليج السويس "جابكو" بالتعاون مع شركة "دراجون" الإماراتية، وذلك لمتابعة سير العمل والتقنيات المستخدمة في عمليات الحفر البحرى لتنمية الآبار المكتشفة لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد بدوي على استمرار الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج والالتقاء بالعاملين الذين يمثلون رأس الحربة في العملية الإنتاجية لما يقع على عاتقهم من جهود كبيرة في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح بدوي أن اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة أحد أساسيات العمل في قطاع البترول، وحث العاملين على الاطلاع دائما على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.