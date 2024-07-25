كيف ستتأثر أسعار الخضروات والفاكهة برفع أسعار السولار؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

وأضاف النجيب، أن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.

وأشار النجيب، إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

وتابع النجيب، أن شركات النقل تدرس حاليا تأثير هذه الزيادة على تكلفة النقل وسيتم اعلانها بدءا من الغد.

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