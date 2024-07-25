13 تحريكا.. كيف تغيرت أسعار البنزين والسولار من 2019؟

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت مصر مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في عام 2019، ليصل عدد مرات الزيادة في الأسعار إلى نحو 13 تحركا.

ووافقت الحكومة في 2019 على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي صُممت من أجل استرداد تكاليف توفير المنتجات البترولية في السوق ورفع الدعم عنها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموازنة العامة للدولة من أي تغيرات غير متوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

واليوم، رفعت الحكومة أسعار البنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد. ، مع الإبقاء على سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، حسبما أعلنت الجريدة الرسمية.

جاءت الزيادة قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار، وأيضا عقب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء أمس، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025.

وتحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كانت مصر سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأنهت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق للصندوق.

ويوضح مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر البنزين 80 على مدار 5 سنوات، والتي ارتفعت بنحو 100% من 6.75 جنيه في 2019 إلى 12.25 في يوليو 2024.