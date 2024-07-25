ارتفاع الفول والدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.88 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.1 جنيه، بزيادة 4.31 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.66 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 79.96 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 36.48 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.76 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.68 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 95.15 جنيه، بزيادة 1.7 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 386.25 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.11 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.94 جنيه، بتراجع 62 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.46 جنه، بتراجع 78 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.47 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.15 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.44 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 97.69 جنيه، بزيادة 6.25 جنيه.