مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الهندسية وتصل لـ 2.5 مليار دولار بـ 6 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق مستويات تاريخية جديدة لصادرات القطاع خلال النصف الأول من 2024.

ووفق بيان من المجلس اليوم ارتفعت صادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من 2024 بنسبة 28.6%، لتسجل 2.599 مليار دولار مقابل 2.020 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وكشف المجلس، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر يونيو 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 22.3% حيث بلغت 425.8 مليون دولار في يونيو 2024 مقابل 348.1 مليون دولار في يونيو 2023.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال الفترة من يناير إلى يونيو جاءت الكابلات في المقدمة بنسبة ارتفاع 32.2%، وحققت مكونات السيارات ارتفاع بنسبة 32.4%، والأجهزة المنزلية حققت زيادة بنسبة 14.3%.

وحققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفاع بنسبة 8.2%، كما ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 151.3% والأجهزة الكهربائية 2.6%، حسب البيان.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا "المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك – إسبانيا".

وفي قارة آسيا "السعودية – الإمارات - العراق- أذربيجان - قطر"، ومن بين دول أفريقيا "ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنغولا - الكونغو كينشاسا".

وأعلن المجلس نجاح النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتى تعد أكبر بعثة مشتريين دوليين فى قطاع الصناعات الكهربائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع التمثيل التجارى ومشروع تطوير وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وضمت بعثة EPS دول مثل السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية، كما نجحت الشركات المشاركة في البعثة في توقيع عدد من عقود التصديرية للأسواق المختلفة، حسب بيان المجلس.