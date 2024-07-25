سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 15 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2807 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3743 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2371 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة تراجع 1.11%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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