رفع أسعار السولار والبنزين.. وأجرة المواصلات الجديدة- تغطية خاصة

كتبت- شيرين صلاح:

قررت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار السولار والبنزين بكافة أنواع، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، اعتبارا من اليوم الخميس. وأعلنت عدة محافظات أجرة جديدة للمواصلات العامة.

وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في عام 2019.

جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025. وقال مدبولي أمس إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف حتى لا يشعر به المواطن، دفعة واحدة.

ويمكنك متابعة تغطية مصراوي حول زيادة أسعار البنزين والسولار وأجرة المواصلات الجديدة بالضغط هنا: زيادة البنزين والسولار

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