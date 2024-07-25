مع زيادة البنزين.. الحكومة تثبت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

قررت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول المصرية، تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بينما أقرت سعر المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.

وأعلنت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد.

جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، أن رفع الأسعار سيتم تدريجيا بهدف تحقيق التوازن في الدعم