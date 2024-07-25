زيادة من 1.25 إلى 1.5 جنيه.. أسعار البنزين والسولار الجديدة- إنفو

كتبت - شيرين صلاح:

أعلنت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد.

جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025. وقال مدبولي أمس إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف حتى لا يشعر به المواطن، دفعة واحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الحكومة في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم والساعة، مشيرا إلى أنه وجه المحافظين بالضرورة التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين.