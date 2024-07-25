زيادة أسعار البنزين والسولار.. قائمة الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم 25 يوليو

كتبت - شيرين صلاح:



قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 11.5 جنيه مقابل 10 جنيهات.

وسعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.