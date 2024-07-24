رئيس شركة جنوب الوادي يتفقد عمليات توصيل الغاز لمنازل مشروع حياة كريمة

كتب-أحمد والي:

تفقد المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بزيارة تفقدية لمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وذلك للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع الرئاسي "حياة كريمة"؛ والذي تنفذه شركات غاز مصر، والحديثة للغاز، وطاقة، وفق بيان من وزراة البترول والثروة المعدنية.

ويتضمن مشروع حياة كريمة توصيل الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من التوصيل إلى 196 قرية شبكات خارجية، و119 قرية شبكات داخلية، وتم إطلاق الغاز لخدمة 115 قرية شبكات داخلية وخارجية، وجاري العمل في باقي القرى طبقاً والبرامج الزمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي و 8100 عميل تجاري و174 عميلاً صناعياً بمحافظات صعيد مصر.

ووفق البيان، تواجد بهاء مع فرق إنجاز الأعمال الإنشائية التنفيذية بقرى المحاميد بحري مركز أرمنت، العقب بمركز قوص، قرية المراشدة بمركز الوقف، لمتابعة موقف التنفيذ والإجراءات المتخذة لتدفيع الأعمال.

وأكد بهاء، خلال الزيارة ، على أهمية الالتزام التام بالتشغيل الآمن من خلال تطبيق قواعد وضوابط إجراءات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.