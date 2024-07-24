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المركزي التركي يرد وديعة للسعودية بـ 5 مليارات دولار

06:55 م الأربعاء 24 يوليه 2024

البنك المركزي التركي

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القاهرة- مصراوي:

أعلن البنك المركزي التركي، عن إعادة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية بالاتفاق المتبادل.

وأوضح المركزي أنه يقوم بمراجعة معاملات شراء المستودعات الدولية بهدف تقليل التزاماته الخارجية ضمن نطاق إدارة الاحتياطيات.

وتمت عملية شراء المستودعات بقيمة 5 مليارات دولار، مع الصندوق السعودي للتنمية في عام 2023، حسب المركزي التركي.

ووفق وزير المالية التركي محمد شيمشيك، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتزامات الخارجية للبنك المركزي، بعد تحسن ملحوظ في احتياطياته.

وذكر المركزي، تحسن التزاماته الخارجية بنحو 7 مليارات دولار أمريكي من خلال خفض أرصدة الأسهم خلال الآونة الأخيرة.

البنك المركزي التركي رد وديعة للسعودية المملكة العربية السعودية شراء المستودعات الدولية
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